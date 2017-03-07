Госдума отклонила законопроект о лоббизме

20:24, 07 марта 2017, ПАИ

Депутаты Госдумы не поддержали в первом чтении законопроект о лоббистской деятельности. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Проект… призван урегулировать общественные отношения, связанные с продвижением интересов коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей в органах государственной власти и местного самоуправления...» — сказано в пояснительной записке к проекту закона.

Авторы инициативы отмечают, что она призвана установить цивилизованные правила продвижения интересов коммерческих структур в органах власти и повысить открытость и прозрачность взаимодействия бизнеса и власти, пишет Газета.ру.