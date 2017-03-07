0
22:12
Жителям деревни Песчивка Опочецкого района рассказали о противопожарной безопасности
21:08
Полицейские и общественники устроили праздник для воспитанников Псковского детского дома
19:52
Районам перечислены средства на выплату неработающим родителям пособий по уходу за ребёнком
19:15
Лечись, люби и радуйся
18:25
Новый бассейный комплекс торжественно открыли в санатории «Хилово» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
17:50
Иван Цецерский поздравил женщин из Дома ветеранов с 8 марта
15:54
16 обращений поступили за сутки в онлайн-приёмную по вопросам сос­тояния дорог Пскова
Еще новости
Общество

Псковские женщины-полицейские принимали поздравления

Накануне Международного женского дня в ходе акции «8 марта – в каждый дом» в УМВД России по городу Пскову прошла предпраздничная встреча. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, представители руководства УМВД во главе с начальником Управления полковником полиции Сергеем Суриным поздравили прекрасную половину личного состава городской полиции.

В адрес женщин звучали слова признательности за добросовестную и нелегкую работу, ведь они наравне с мужчинами участвуют в обеспечении общественного порядка и соблюдении законных интересов граждан. Женщинам в погонах желали счастья, здоровья, удачи.

Наиболее отличившиеся сотрудницы были отмечены грамотами и благодарностями.

В завершение торжественного мероприятия мужчины вручили своим коллегам-женщинам цветы и пожелали им новых успехов в службе и домашнего благополучия.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Жителям деревни Песчивка Опочецкого района рассказали о противопожарной безопасности
07 марта 2017
Жителям деревни Песчивка Опочецкого района рассказали о противопожарной безопасности
Полицейские и общественники устроили праздник для воспитанников Псковского детского дома
07 марта 2017
Полицейские и общественники устроили праздник для воспитанников Псковского детского дома
Районам перечислены средства на выплату неработающим родителям пособий по уходу за ребёнком
07 марта 2017
Районам перечислены средства на выплату неработающим родителям пособий по уходу за ребёнком
Новый бассейный комплекс торжественно открыли в санатории «Хилово» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
07 марта 2017
Новый бассейный комплекс торжественно открыли в санатории «Хилово» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Иван Цецерский поздравил женщин из Дома ветеранов с 8 марта
07 марта 2017
Иван Цецерский поздравил женщин из Дома ветеранов с 8 марта
16 обращений поступили за сутки в онлайн-приёмную по вопросам сос­тояния дорог Пскова
07 марта 2017
16 обращений поступили за сутки в онлайн-приёмную по вопросам сос­тояния дорог Пскова 4
Конкурсанты «Мистер Псков 2017» представили новую коллекцию спортивной одежды
07 марта 2017
Конкурсанты «Мистер Псков 2017» представили новую коллекцию спортивной одежды 4
Игорь Сильченков: Пока непонятно кто возглавит Псковпассажиравтотранс
07 марта 2017
Игорь Сильченков: Пока непонятно кто возглавит Псковпассажиравтотранс 1

Идет загрузка...