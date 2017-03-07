Псковские женщины-полицейские принимали поздравления

20:40, 07 марта 2017, ПАИ

Накануне Международного женского дня в ходе акции «8 марта – в каждый дом» в УМВД России по городу Пскову прошла предпраздничная встреча. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, представители руководства УМВД во главе с начальником Управления полковником полиции Сергеем Суриным поздравили прекрасную половину личного состава городской полиции.

В адрес женщин звучали слова признательности за добросовестную и нелегкую работу, ведь они наравне с мужчинами участвуют в обеспечении общественного порядка и соблюдении законных интересов граждан. Женщинам в погонах желали счастья, здоровья, удачи.

Наиболее отличившиеся сотрудницы были отмечены грамотами и благодарностями.

В завершение торжественного мероприятия мужчины вручили своим коллегам-женщинам цветы и пожелали им новых успехов в службе и домашнего благополучия.