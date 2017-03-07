Депутаты не стали вводить ответственность для представителей власти за оскорбление граждан

20:54, 07 марта 2017, ПАИ

Депутаты Госдумы не поддержали в первом чтении законопроект, вводящий в Уголовный кодекс России ответственность для представителей власти за оскорбление граждан, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«В Уголовном кодексе Российской Федерации отсутствует «зеркальная» норма, устанавливающая ответственность за оскорбление граждан представителем власти, находящимся при исполнении им своих должностных обязанностей», — говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Авторы инициативы отмечают, что необходимость введения указанной нормы продиктована тем, что оскорбление граждан наносит весомый вред всему институту государственной власти и нарушает нормальную деятельность органов власти.

Законопроект должен был установить для представителей власти санкции в виде штрафа в размере до 40 тыс. руб. или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо обязательные работы на срок до 360 часов или исправительные работы на срок до одного года, пишет Газета.ру.