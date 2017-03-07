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Общество

Полицейские и общественники устроили праздник для воспитанников Псковского детского дома

В рамках Всероссийской акции «8 марта – в каждый дом» для воспитанников Псковского детского дома был организован праздник. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, накануне Международного женского дня вместе с представителями Общественного совета при УМВД России по Псковской области к воспитанникам Псковского детского дома пришли заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Псковской области полковник полиции Леонид Бураковский, начальник ПДН УМВД подполковник полиции Елена Разумовская.

С теплыми словами поздравлений и цветами обратились полицейские и представители общественности к сотрудницам учреждения.

В свою очередь, воспитанники подготовили небольшой концерт - они с удовольствием пели, читали стихи.

Каждая из выступавших девочек получила маленький приз. А в конце представления всем ребятишкам передали сладкие подарки от члена Общественного совета при УМВД Виктора Петкевича.

В завершение встречи дети захотели сфотографироваться на память вместе с гостями.

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