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Политика

Эстония вновь решила требовать компенсацию за годы «советской оккупации»

Правительство Эстонии планирует вновь требовать компенсацию за годы «советской оккупации» и намерено тесно сотрудничать в этом вопросе с Латвией и Литвой. Об этом во вторник, 7 марта, сообщает Postimees со ссылкой на министра юстиции республики Урмаса Рейнсалу.

«Для этого сформирована экспертная комиссия, которая должна систематизировать и обнародовать связанные с оценкой причиненного оккупацией ущерба информацию и материалы», — сказал глава Минюста. По его словам, в 2004 году правительство страны постановило, что «оккупация Эстонии привела к ущербу, возмещением которого должна заниматься исполнительная власть». Рейнсалу отметил, что ни один последующий кабинет министров это решение не отменял.

Он также подчеркнул, что в вопросе возмещения причиненного оккупацией ущерба Эстония планирует тесно сотрудничать с Латвией и Литвой, чтобы три страны пользовались одинаковой методической базой при предъявлении требований.

В феврале 2016 года министр иностранных дел Эстонии Марина Кальюранд заявила, что правительство страны не намерено требовать от России как правопреемницы СССР компенсации за «советскую оккупацию». «Я понимаю, что прошлое нельзя забывать. Но в данной ситуации нужно думать о будущем», — пояснила она.

Министры юстиции Латвии, Литвы и Эстонии 5 ноября 2015 года подписали в Риге меморандум о сотрудничестве, в котором заявили о намерении предъявить России как преемнице Советского Союза требование о возмещении ущерба за «советскую оккупацию». Спустя два дня глава эстонского правительства Таави Рыйвас раскритиковал меморандум.

Республики Прибалтики вошли в состав СССР летом 1940 года. Во всех прибалтийских государствах это событие считается началом периода «советской оккупации».

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