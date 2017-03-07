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Общество

Псковские полицейские в рамках акции «8 марта – в каждый дом» поздравили представительниц прекрасного пола

Торжественные мероприятия, посвященные Международному женскому дню, прошли в УМВД России по Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, начальник Управления генерал-майор полиции Юрий Инстранкин по сложившейся уже доброй традиции встретился с родственниками стражей порядка, погибших при исполнении служебного долга. Он сердечно поздравил собравшихся с праздником Весны, пожелал им здоровья, счастья.

Затем на праздничном собрании целая группа женщин, представляющих различные подразделения органов внутренних дел региона, была поощрена ведомственными наградами.

Ряд сотрудниц принимали поздравления в связи с присвоением очередных специальных званий.

Юрий Инстранкин в своем выступлении подчеркнул, что в органах внутренних дел области служит немало представительниц прекрасного пола. И они зарекомендовали себя исключительно ответственными, высокопрофессиональными специалистами.

Для виновниц торжества выступили самодеятельные певцы и музыканты. В концерте приняли участие творческий коллектив «Рубеж» УМВД России по Псковской области, а также гости – ребята из вокальной студии «Город детства» и вокально-инструментальный ансамбль УГИБДД,

 

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