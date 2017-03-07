Госдума отклонила законопроект о возмещении стоимости турпутёвки из-за форс-мажора

21:44, 07 марта 2017, ПАИ

Госдума отклонила в первом чтении законопроект, согласно которому туристы могли получить возмещение стоимости турпутевки от оператора или страховщиков, если имелись обстоятельства «непреодолимой силы», пишет Коммерсант. «В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в сфере выездного туризма до или после начала путешествия, турист имеет право потребовать у туроператора (или страховщика) возместить стоимость туристского продукта в полном объеме»,— говорится в пояснительной записке.

С инициативой год назад выступили представители фракции ЛДПР Владимир Жириновский и Алексей Диденко. По мнению депутатов, «целесообразно предусмотреть в законодательстве норму, согласно которой, сообщение Ростуризма о возникновении обстоятельств непреодолимой силы в сфере выездного туризма является основанием для возврата туристу денежных средств в полном объеме».

К форс-мажору депутаты относят чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, то есть землетрясение, наводнение, засуха, война, теракт и тому подобное. Либерал-демократы отмечают, что в случае возникновения подобных ситуаций российские туристы за рубежом оказываются в небезопасной ситуации, а поездка остается испорченной.

По мнению профильного комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, данный вопрос уже урегулирован действующим законодательством и не требует введения дополнительных норм. «Ввиду того, что возникновение обстоятельств непреодолимой силы не зависит от воли туроператора, оно не может быть рассмотрено в качестве нарушения туроператором договора о реализации туристского продукта»,— говорится в заключении комитета.