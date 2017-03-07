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Экономика

Новак оценил запасы российской нефти в 24 миллиарда тонн

Запасы традиционной нефти России составляют 14 миллиардов тонн, еще 10 миллиардов тонн — это резервы трудноизвлекаемой нефти. Об этом во вторник, 7 марта, заявил министр энергетики Александр Новак, передает ТАСС.

Стоимость сырья в 2017 году будет колебаться в пределах 55-60 долларов за баррель, сказал он на нефтяной конференции CERAWeek, сообщает Bloomberg.

Ранее Новак заявлял, что Россия не рассматривает вопрос о вступлении в Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Генсек картеля Мохаммед Баркиндо, в свою очередь, заявил, что организации пока достаточно поддержки от России.

По мнению главы Минприроды Сергея Донского, извлекаемые запасы нефти (промышленные и предполагаемые) в России составляют около 29 миллиардов тонн, и этих ресурсов хватит на 57 лет.

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