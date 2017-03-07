Жителям деревни Песчивка Опочецкого района рассказали о противопожарной безопасности

22:12, 07 марта 2017, ПАИ

Сегодня, 7 марта, сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Опочецкому, Красногородскому и Себежскому районам совместно с участковым полиции ОУП и ПДН МО МВД России «Опочецкий», главой сельского поселения «Пригородная волость» провели профилактический рейд в жилом секторе деревни Песчивка Опочецкого района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ходе рейда проведен сход граждан, на сходе участвовало 6 человек, проведен подворовый обход 8 домовладений, проинструктировано 8 человек.

Профилактический рейд проводился по темам: «Соблюдение правил пожарной безопасности в быту при устройстве и эксплуатации электрооборудования и печного отопления, не допущение неосторожного обращения с огнём», «Требования пожарной безопасности к содержанию территорий, не допущение разведения костров вблизи объектов и о правилах уборки сухой травянистой растительности на земельных участках».

До населения доведена обстановка с пожарами на подведомственной территории, рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе сельских населенных пунктов, также распространена информация с телефонными номерами вызова экстренных оперативных служб.