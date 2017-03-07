«Почта России» планирует запустить продажу продуктов через почтовые каталоги

22:28, 07 марта 2017, ПАИ

«Почта России» планирует в третьем квартале 2017 года запустить пилотный проект по продаже продуктов питания через печатные каталоги. Дистанционную продажу планируют организовать в партерстве с крупным российским ретейлером. Предложения к сотрудничеству получили ГК «Дикси», «Лента» и Metro Cash & Carry, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу «Почты России»

Формирование заказа займется партнерская розничная сеть. «Представитель «Дикси» подтвердил, что компания действительно получала предложение об участии в проекте, но окончательного решения пока принято не было. Представитель «Ленты» на запрос РБК не ответил, пресс-служба Metro Cash & Carry от комментариев отказалась»,— сообщает издание.

По мнению представителя почты, эксперимент позволит протестировать предпочтения покупателей. «Он ориентирован в первую очередь на жителей сельской местности, которые сталкиваются с небольшим ассортиментом и завышенными ценами»,— отметил собеседник РБК.

Также отмечается, что почта уже запускало пилотные проекты по заказам и доставке товаров, в результате которых была создана торговая площадка «Почтамаркет», которая объединяет бумажные каталоги с интернет-магазином. «При этом более 80% заказов оформляется через печатный каталог, остальные — на сайте или по телефону»,— сказал источник.