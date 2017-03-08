Сегодня празднуется Международный женский день

09:23, 08 марта 2017, ПАИ

Сегодня, 8 марта, отмечается Международный женский день (International Women's Day). Как пишет сalend.ru, современное празднование Женского дня уже не имеет цели утверждения равенства, а считается днем весны, женской красоты, нежности, душевной мудрости и внимания к женщине, вне зависимости от её статуса и возраста.

Считается, что идея проведения Международного женского дня впервые возникла в начале ХХ века, когда промышленно развитый мир переживал период экспансии и потрясений, демографического бума и зарождения радикальных идеологий. Хотя существует мнение, что одной из предпосылок появления праздника стал первый в истории «марш пустых кастрюль» текстильщиц Нью-Йорка, прошедший 8 марта 1857 года.

Официально инициатива об учреждении нового праздника была озвучена в 1910 году в Копенгагене на 2-й Международной конференции работающих женщин (second International Conference of Working Women). Лидер женской группы социал-демократической партии Германии Клара Цеткин (Clara Zetkin) выдвинула идею празднования Международного женского дня. Она предложила, чтобы он отмечался ежегодно в каждой стране в один и тот же день. Целью этого праздника Клара Цеткин назвала борьбу женщин за свои права.

Официальный статус Международный женский день приобрёл по решению ООН в 1975 году.

Отметим, что в России 8 Марта является выходным днём.