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Общество

Сегодня празднуется Международный женский день

Сегодня, 8 марта, отмечается Международный женский день (International Women's Day).  Как пишет сalend.ru, современное празднование Женского дня уже не имеет цели утверждения равенства, а считается днем весны, женской красоты, нежности, душевной мудрости и внимания к женщине, вне зависимости от её статуса и возраста.  

Считается, что идея проведения Международного женского дня впервые возникла в начале ХХ века, когда промышленно развитый мир переживал период экспансии и потрясений, демографического бума и зарождения радикальных идеологий. Хотя существует мнение, что одной из предпосылок появления праздника стал первый в истории «марш пустых кастрюль» текстильщиц Нью-Йорка, прошедший 8 марта 1857 года.

Официально инициатива об учреждении нового праздника была озвучена в 1910 году в Копенгагене на  2-й Международной конференции работающих женщин (second International Conference of Working Women). Лидер женской группы социал-демократической партии Германии Клара Цеткин (Clara Zetkin) выдвинула идею празднования Международного женского дня. Она предложила, чтобы он отмечался ежегодно в каждой стране в один и тот же день. Целью этого праздника Клара Цеткин назвала борьбу женщин за свои права.

Официальный статус Международный женский день приобрёл по решению ООН в 1975 году.

Отметим, что в России 8 Марта является выходным днём. 

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