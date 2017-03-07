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В Пскове на улице Коммунальной пешеход попал под колёса машины

7 марта в 22:00 в Пскове на улице Коммунальной произошло ДТП. Там под колёса легковой машины попал пешеход, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. На место происшествия выезжали четыре сотрудника МЧС, была задействована одна единица техники.

Ещё одна авария  с участием легкового автомобиля случилась 8 марта около 2:50 в Гдовском районе в деревне Хохлово.  На помощь автомобилисту выезжали 6 сотрудников МЧС, привлекались две единицы техники.

Информация о пострадавших в этих ДТП уточняется.

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