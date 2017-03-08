Стихи Бальмонта прочёл Владимир Путин российским женщинам

10:08, 08 марта 2017, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских женщин с 8 Марта. «Дорогие женщины России! Мамы, бабушки, дочери, жёны, подруги, наши близкие и самые любимые! Примите мои сердечные поздравления с Международным женским днём, - говорится в поздравлении, размещённом на официальном сайте Кремля. - Вы наполняете этот мир своей красотой и жизненной энергией, согреваете его нежностью и душевной щедростью, создаёте атмосферу уюта, радушия и гармонии».

«У ваших забот о детях и внуках, о своей семье не бывает выходных. Даже сегодня, в ваш день, вы всё равно в делах и хлопотах, не даёте себе поблажек, всё успеваете. И мы часто думаем: как это у вас всё получается? Но главное – мы любим и ценим вас», - подчеркнул глава государства.

Он отметил, что мужчины веками посвящали женщинам музыку и стихи и процитировал строки поэта Серебряного века Константина Бальмонта:

Женщина – с нами, когда мы рождаемся,

Женщина – с нами в последний наш час.

Женщина – знамя, когда мы сражаемся,

Женщина – радость раскрывшихся глаз.

«В женщине мы ищем и всегда находим всё: и вдохновение, и утешение. Женщина – источник нашей собственной жизни и её продолжение в детях, - сказал Владимир Путин. - Но и женщины нуждаются в нашей мужской поддержке. Мы будем помнить об этом. И не только сегодня. Будем делать всё, чтобы наши любимые были окружены вниманием и заботой, чтобы они чаще улыбались».

Президент пожелал россиянкам здоровья, успехов, радости, счастья.