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Общество

Губернатор Андрей Турчак поздравил псковичек с первым весенним праздником

Губернатор Псковской области Андрей Турчак поздравил жительниц региона с первым весенним праздником – Международным женским днем 8 Марта. «Все самое лучшее и доброе в мире олицетворяется с вами: любовь, нежность, верность», - отметил он в своём поздравлении, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации области.

«Вы создаете семейный уют, болеете душой за детей и внуков, в трудную минуту поддерживаете нас терпением и мудрым советом. Своим упорством и талантами вы добиваетесь успехов на работе, и при этом всегда остаетесь любящими, обаятельными и нежными», - обратился глава региона к псковичкам.

«Милые женщины! Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям!» - пожелал Андрей Турчак.

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