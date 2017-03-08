Губернатор Андрей Турчак поздравил псковичек с первым весенним праздником

10:39, 08 марта 2017, ПАИ

Губернатор Псковской области Андрей Турчак поздравил жительниц региона с первым весенним праздником – Международным женским днем 8 Марта. «Все самое лучшее и доброе в мире олицетворяется с вами: любовь, нежность, верность», - отметил он в своём поздравлении, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации области.

«Вы создаете семейный уют, болеете душой за детей и внуков, в трудную минуту поддерживаете нас терпением и мудрым советом. Своим упорством и талантами вы добиваетесь успехов на работе, и при этом всегда остаетесь любящими, обаятельными и нежными», - обратился глава региона к псковичкам.

«Милые женщины! Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям!» - пожелал Андрей Турчак.