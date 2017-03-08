Поменьше хлопот и огорчений, больше счастливых дней пожелал жительницам Псковской области Александр Котов

10:45, 08 марта 2017, ПАИ

Спикер Псковского областного Собрания Александр Котов от себя лично и от депутатов поздравил жительниц региона праздником 8 марта, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ПОС.

Александр Котов подчеркнул: «Международный женский день – это замечательный повод признаться вам в искренней любви и глубоком уважении, ещё раз осознать, какую важную роль вы играете в жизни каждого человека и всего общества».

Женщина – начало всех начал, отметил спикер областного Собрания. «Вы наполняете жизнь истинным смыслом и украшаете наш мир, привнося в него тепло, добро, любовь, гармонию и созидание. Вы обладаете уникальным набором качеств: нежностью и лёгкостью, силой и терпением, мудростью и милосердием. Нам, мужчинам, сложно понять, как вам удаётся всё успевать: окружить своих близких заботой, добиться профессиональных успехов, прекрасно выглядеть и постоянно самосовершенствоваться», - сказал он.

«Пусть в вашей жизни будет поменьше хлопот и огорчений и как можно больше счастливых и радостных дней!» - пожелал Александр Котов.