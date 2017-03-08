В ГИБДД псковичам напоминают о необходимости использования детских кресел

11:35, 08 марта 2017, ПАИ

В ГИБДД жителям Псковской области напоминают о необходимости использования при перевозке детей специальных удерживающих устройств, поскольку они значительно снижают риск смертельного исхода и травматизм при ДТП.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД, в соответствии с требованиями Правил дорожного движения, перевозка детей до 12 лет в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства. При этом переводить детей на переднем сиденье автомобиля можно только с использованием удерживающих устройств. За невыполнение это пункта ПДД РФ предусмотрено административное наказание в виде штрафа в 3 тыс. рублей.

Одним из видов удерживающих устройств, предназначенных для защиты детей в случае дорожно-транспортного происшествия, являются детские автомобильные кресла. Автокресло должно быть полностью исправно, его конструкция должна соответствовать стандартам безопасности, иметь все крепежные элементы для установки.

Для детей старше 12 лет разрешено использовать стандартный ремень безопасности. «Очень важно следить за тем, чтобы ремень был расположен на теле ребенка правильно. Диагональная часть ремня должна проходить по плечу и поперек груди и быть достаточно натянутой. Ни при каких обстоятельствах ремень не должен проходить под рукой ребенка», - подчеркнули в пресс-службе.

Там напомнили, что детское удерживающее устройство в случае аварии удерживает ребенка на месте и таким образом позволяет избежать травм, в том числе и смертельных.