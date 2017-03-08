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Общество

За первые два месяца 2017 года невыездными стали более двух тысяч псковских должников

За первые два месяца 2017 года из-за долгов невыездными стали 2 тыс. 397 жителей Псковской области. За аналогичный период прошлого года такое ограничение было применено к 1 тыс. 350 псковичам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления федеральной службы судебных приставов по региону.

«Вынесение временных ограничений на право выезда за пределы Российской Федерации - одна из самых эффективных мер принудительного исполнения, которые применяются судебными приставами-исполнителями по отношению к должникам. Как правило, она срабатывает в тех случаях, если должнику по каким-либо рабочим моментам или при поездке в отпуск необходимо пересечь границу», - отметили в пресс-службе УФМС.

В качестве примера там привели жительницу Великих Лук, которая в феврале оплатила задолженность по кредитным обязательствам в размере 364 тысяч рублей, чтобы снять с себя запрет на выезд из страны. Исполнительное производство на должницу было возбуждено в октябре 2016 года. За несколько месяцев она оплатила 74 тысячи рублей, но узнав об ограничении, погасила и оставшуюся сумму в 290 тысяч рублей.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Псковской области напоминает, что задолженность свыше 10 тысяч рублей может стать основанием для временного ограничения в праве выезда за пределы Российской Федерации.

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