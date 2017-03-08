Дмитрий Медведев подписал Национальную стратегию в интересах женщин

12:40, 08 марта 2017, ПАИ

Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев сегодня, 8 марта, утвердил Национальную стратегию действий в интересах женщин. Документ размещён на сайте кабинета министров.

Реализовать стратегию, разработанную Минтрудом России, планируется в два этапа: первый из них рассчитан на 2017–2018 годы, второй - на 2019–2022 годы.

В пояснительной записке к документу сказано, что на первом этапе предусматривается разработка механизмов реализации Стратегии, информационно-аналитического, правового и кадрового обеспечения государственной политики в интересах женщин. На втором этапе будет приниматься меры по улучшению положения женщин в политической, экономической, социальной и культурной сферах.

Реализация Стратегии будет финансироваться в рамках действующих государственных программ.