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Общество

Дмитрий Медведев подписал Национальную стратегию в интересах женщин

Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев сегодня, 8 марта, утвердил Национальную стратегию действий в интересах женщин. Документ размещён на сайте кабинета министров.

Реализовать стратегию, разработанную  Минтрудом России, планируется в два этапа: первый из них рассчитан на 2017–2018 годы, второй - на 2019–2022 годы.

В пояснительной записке к документу сказано, что на первом этапе предусматривается разработка механизмов реализации Стратегии,  информационно-аналитического, правового и кадрового обеспечения государственной политики в интересах женщин. На втором этапе  будет приниматься  меры по улучшению положения женщин в политической, экономической, социальной и культурной сферах.

Реализация Стратегии будет финансироваться в рамках действующих государственных программ.

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