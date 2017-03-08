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Общество

Народный календарь советует наблюдать за сороками, а незамужним девушкам – убирать платья

8 марта по народному календарю – Поликарпов день.

Как пишет сalend.ru, святой Поликарп был учеником апостола Иоанна, впоследствии стал епископом Смирнским. Его иногда называли «вождем всей Азии в христианстве». Из сочинений Поликарпа сохранилось «Послание к филиппийцам», в котором епископ всячески превозносит апостола Павла.

В этот день незамужние девушки на Руси грустили и прибирали свои платья. «Убирай, девка, сундуки, закрывай наряды», — говорили в народе. Поскольку  если свадьбу не сыграли до Масленицы,  то дальше ждали уже конца весны.

Однако, девушки времени не теряли и пытались привлечь женихов. Для этого использовались разные обряды. Например, они дожидались появления молодого месяца, а увидев его, вертелись на правой пятке, приговаривая: «Млад месяц, увивай около меня женихов, как я увиваюсь около тебя». Также незаметно от всех вметали сор с улицы в избу, шепча при этом: «Гоню я в избу свою молодцов, не воров. Наезжайте ко мне женихи с чужих дворов».

Особые поговорки были на Поликарпа о сороках: «С этого дня сорока гостей не прочит, вперед свахи к дому не летит»; «Сорока в лесу за гнездо принялась»; «Пора сорокам в лес убираться, а тетеревам выступать с запевками». Наблюдали за поведением этих птиц: если сорока лезет под стреху — быть вьюге.

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