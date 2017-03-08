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Общество

На трассы Псковской области выйдут дорожные машины, оборудованные на великолукском «Лесхозмаше»

Представители Государственного комитета Псковской области по транспорту и Государственного бюджетного учреждения «Псковавтодор» посетили завод «Лесхозмаш» в городе Великие Луки. Визит состоялся в рамках мониторинга поставки комбинированных дорожных машин (КДМ 650-05), которые в  ближайшее время в количестве 13 единиц появятся на дорогах Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в комитете.

Там отметили, что новые комбинированные дорожные машины универсальны и могут работать как зимой, так и летом, что позволяет  упростить технологию обслуживания дорог и значительно снизить затраты на содержание.

При этом всё оборудование, в том числе гидроманипуляторы VPL-70-76D, самосвальные кузова, снегоуборочные отвалы, устанавливаемое на КДМ 650-05, полностью изготавливается на заводе «Лесхозмаш», обладающему большим опытом в разработке и проектировании дорожных машин.

«Использование мощностей местного производителя позволяет не только поддержать трудовую занятость региона, но и пополняет налоговую базу областного и местного бюджетов», - подчеркнули в комитете. 

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