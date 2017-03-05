Выставка фотографий «Женщина на войне» открылась в Военно-историческом заповеднике в Острове

13:35, 08 марта 2017, ПАИ

Выставка фотографий периода Великой Отечественной войны «Женщина на войне» открылась в Военно-историческом музее-заповеднике Псковской области в Острове. Экспозиция посвящена жизни женщин в период оккупации, подвигу островичек - участниц войны, женщин-бойцов, освобождавших Остров, и женщин-разминеров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Государственном комитете Псковской области по культуре.

«Советский Союз был единственным государством в годы Второй мировой войны, в котором женщины принимали непосредственное участие в ходе боевых действий. На фронте сражались от 800 тыс. до 1 млн женщин, 80 тыс. из них были советскими офицерами. Женщины непосредственно участвовали в рейдах разведывательно-диверсионных групп и партизанских отрядов, были санинструкторами, связистками, зенитчицами, снайперами, пулеметчицами, водителями автомобилей и танков, летчицами», - рассказали в музее-заповеднике.

В годы Великой Отечественной войны в Вооруженных Силах СССР впервые появились женские боевые формирования: 3 авиационных полка, женская добровольческая стрелковая бригада, женский запасной стрелковый полк, Центральная женская школа снайперов, женская рота моряков и другие. Центральная женская школа снайперской подготовки дала фронту 1 тыс. 61 снайпера и 407 инструкторов снайперского дела. Выпускницы этой шко­лы уничтожили в войну свыше 11 тыс. 280 вражеских солдат и офицеров. В молодежных подразделениях Всевобуча было подготовлено 220 тыс. девушек-снайперов, связисток.

Всего в годы войны в тылу насчитывалось свыше 1 млн партизан. Женщины среди них составляли 9,3%, то есть свыше 93 тыс. человек.

Больше всего на фронтах Великой Отечественной войны было женщин-медиков. Из общего числа врачей в Красной Ар­мии - 41% были женщины, среди хирургов их насчитывалось 43,5%.

За подвиги в годы Великой Отечественной войны 90 женщин стали Героями Советского Союза. Больше половины из них были удостоены этого звания посмертно. 200 женщин-воинов были награждены орденами Славы II и III степени, четверо - стали полными Кавалерами Ордена Славы.

Добавим, что выставка фотографий «Женщина на войне» будет работать до 31 марта.