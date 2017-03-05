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Культура

В Белграде обнаружили семь пропавших картин Рериха

В собрании Национального музея Сербии  в Белграде обнаружили семь картин Николая Рериха, судьба которых была неизвестна с момента нападения Германии на Югославию в апреле 1941 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на хранителя собрания иностранной живописи музея Елену Дергенц.

Речь идёт о картинах «Бургустан. Кавказ» (1913), «Звоны» (1919, картина известна также под названием «Благовест»), «Благие посетившие» (1923, известна и под названием «Святые гости»), «Берендеи. Деревня» (1921, также известна под названием «Деревня Берендея»), «Преподобный Сергий Радонежский» (1922, известна и как «Юность Преподобного Сергия»), два эскиза костюмов к опере «Снегурочка» (1921). Сам Николай Рерих из этих своих работ особенно ценил картину «Благие посетившие».

ТАСС напоминает, что в 1932 году, когда в Белграде создавался музей, Николай Рерих написал письмо сербскому королю Александру I, в котором предложил в дар музею одно из своих полотен. В музее хранится соответствующее письмо художника от 5 июня 1930 года: «Горит сердце мое принести в дар этой сокровищнице одну из картин моих, но творчество мое распадается на два мира: один - мир славянский, русский, другой - мир колыбели родоначальников славян арийцев - Гималаи. Как избрать? Не будет ли благоугодно Вашему Королевскому Величеству указать мне, который из этих миров был бы желателен для сокровищницы Белграда?»  Король ответил, что предпочел бы картину «из русской жизни или природы, то есть из мира славянского».

По некоторым данным, кроме картины, которую Рерих планировал подарить музею, в Сербию привезли и другие его работы в рамках выставки. Однако, началась война и экспонаты не смогли вернуть в Россию.

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