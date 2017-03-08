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Общество

Ремонту дорог Пскова будет посвящён ПАИ-live 9 марта

9 марта в 12:00 состоится прямой эфир проекта ПАИ-live, который будет посвящён ремонту дорог Пскова. Гостем программы станет начальник Управления городского хозяйства администрации города Алексей Захаров.

Речь пойдёт о планах по ремонту улиц города, о том, какие работы и где уже проведены. Также гость студии расскажет о работе онлайн-приёмной по вопросам состояния улично-дорожной сети Пскова, на состояние каких улиц чаще жалуются водители.

 Свои вопросы Алексею Захарову можно задать в чате на странице трансляции.

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