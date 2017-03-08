9 марта в Псковской области ожидается до 7 градусов тепла

18:19, 08 марта 2017, ПАИ

9 марта в Псковской области прогнозируется облачная погода с прояснениями, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Ночью столбики термометров покажут от -2 до +3 градусов, днем – от +2 до +7. Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду.

Атмосферное давление низкое.