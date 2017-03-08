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Общество

С 28 марта граждане Грузии смогут ездить в Евросоюз без виз

Грузия вошла в список стран, гражданам которых можно посещать Европейский союз без виз. Этот порядок начнёт действовать с 28 марта, сообщает телеканал НТВ.

Разрешением на поездки в страны ЕС без виз смогут воспользоваться граждане Грузии, которые живут в Южной Осетии и Абхазии.

В МИД Грузии уверены, что введение безвизового режима со странами Евросоюза будет способствовать развитию туризма, углублению бизнес-связей, активизации программ по обмену студентов. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что рады результату, который принесли усилия по реализации реформ.

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