Жителям Плюссы напомнили правила пожарной безопасности в весенне-летний период

15:35, 08 марта 2017, ПАИ

8 марта сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Плюсскому и Стругокрасненскому районам в целях предупреждения пожаров и их последствий провели профилактический рейд в посёлке Плюсса. Они напомнили местным жителям правила пожарной безопасности в весенне-летний период, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда его участники провели подворовый обход 19 частных домовладений, проинструктировали 27 граждан и распространили 30 листовок на противопожарную тематику.

До граждан были доведены основные требования правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления, использования и хранения бытовых газовых баллонов и газового оборудования, с требованиями к электрооборудованию и электроприборам.

Также сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы довели до граждан информацию о телефонных номерах вызова экстренных оперативных служб.

В целях наибольшего информирования населения наглядная противопожарная агитация была также размещена в местах общего доступа на объектах оказания услуг населению.