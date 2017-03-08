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Общество

#ВамЛюбимые стал самым популярным хештегом 8 марта в Рунете

#ВамЛюбимые стал самым популярным в русскоязычном сегменте Интернета 8 марта, в Международный женский день. Об этом сообщают федеральные СМИ.

Отмечается, что  мужчины публикуют в социальных сетях фотографии с любимыми женщинами или селфи с признаниями и поздравлениями, используя хештег #ВамЛюбимые. Ставят его и СМИ в своих сообщениях в социальных сетях.

В Москве в рамках стартовавшей акции «Вам, любимые» на стену Кремля была спроецирована открытка-поздравление с Международным женским днем. Организаторы акции запустили сайт makehersmile.world, где предлагается написать праздничное послание любимым женщинам, проиллюстрировав его фотографией в Instagram и поставив хештег #ВамЛюбимые.

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