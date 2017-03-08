​Планы о праздновании знаменательных дат в этом году утвердил Епархиальный совет Псковской митрополии

16:20, 08 марта 2017, ПАИ

7 марта в Доме причта при Свято-Троицком кафедральном соборе Пскова прошло заседание Епархиального совета Псковской митрополии под руководством митрополита Псковского и Порховского Евсевия. В нём приняли участие наместники и настоятельницы монастырей, благочинные церковных округов, руководители епархиальных отделов, сообщили Псковскому агентству информации в Псковской епархии.

Епархиальный совет принял решения относительно богослужебных и дисциплинарных вопросов, определил планы на 2017 год относительно празднования знаменательных исторических дат, проведения соответствующих мероприятий и взаимодействия с гражданскими институтами. Также были заслушаны сообщения наместников монастырей, благочинных и ответственных за епархиальные отделы.

Кроме того, митрополит Евсевий поздравил благочинного Псковского районного округа митрополии протоиерея Георгия Быкова с 55-летним юбилеем и пожелал многая и благая лета.