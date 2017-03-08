Псковская Росгвардия проводит набор в ведомственные вузы
Отдел Росгвардии по Псковской области ведёт набор граждан для поступления в ведомственные вузы.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе отдела, псковичи могут поступить в Саратовский военный Краснознаменный институт, Санкт-Петербургский военный институт, Пермский военный институт войск, Новосибирский военный институт имени генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии РФ.
Подробности об условиях поступления можно узнать по телефону (8112) 999-020.