0
18:19
9 марта в Псковской области ожидается до 7 градусов тепла
17:30
Руководители Пскова: Всё лучшее и доброе в нашей жизни связано с женщинами
16:04
Ремонту дорог Пскова будет посвящён ПАИ-live 9 марта
12:40
Дмитрий Медведев подписал Национальную стратегию в интересах женщин
10:45
Поменьше хлопот и огорчений, больше счастливых дней пожелал жительницам Псковской области Александр Котов
10:39
Губернатор Андрей Турчак поздравил псковичек с первым весенним праздником
09:23
Сегодня празднуется Международный женский день
Еще новости
Общество

Псковская Росгвардия проводит набор в ведомственные вузы

Отдел Росгвардии по Псковской области ведёт набор граждан для поступления в ведомственные вузы.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе отдела, псковичи могут поступить в Саратовский военный Краснознаменный институт, Санкт-Петербургский военный институт, Пермский военный институт войск, Новосибирский военный институт имени генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии РФ.

Подробности об условиях поступления можно узнать по телефону (8112) 999-020.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

9 марта в Псковской области ожидается до 7 градусов тепла
08 марта 2017
9 марта в Псковской области ожидается до 7 градусов тепла
Руководители Пскова: Всё лучшее и доброе в нашей жизни связано с женщинами
08 марта 2017
Руководители Пскова: Всё лучшее и доброе в нашей жизни связано с женщинами 2
Ремонту дорог Пскова будет посвящён ПАИ-live 9 марта
08 марта 2017
Ремонту дорог Пскова будет посвящён ПАИ-live 9 марта 4
Дмитрий Медведев подписал Национальную стратегию в интересах женщин
08 марта 2017
Дмитрий Медведев подписал Национальную стратегию в интересах женщин
Поменьше хлопот и огорчений, больше счастливых дней пожелал жительницам Псковской области Александр Котов
08 марта 2017
Поменьше хлопот и огорчений, больше счастливых дней пожелал жительницам Псковской области Александр Котов
Губернатор Андрей Турчак поздравил псковичек с первым весенним праздником
08 марта 2017
Губернатор Андрей Турчак поздравил псковичек с первым весенним праздником 4
Сегодня празднуется Международный женский день
08 марта 2017
Сегодня празднуется Международный женский день
Жителям деревни Песчивка Опочецкого района рассказали о противопожарной безопасности
07 марта 2017
Жителям деревни Песчивка Опочецкого района рассказали о противопожарной безопасности

Идет загрузка...