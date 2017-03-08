Псковская Росгвардия проводит набор в ведомственные вузы

16:38, 08 марта 2017, ПАИ

Отдел Росгвардии по Псковской области ведёт набор граждан для поступления в ведомственные вузы.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе отдела, псковичи могут поступить в Саратовский военный Краснознаменный институт, Санкт-Петербургский военный институт, Пермский военный институт войск, Новосибирский военный институт имени генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии РФ.

Подробности об условиях поступления можно узнать по телефону (8112) 999-020.