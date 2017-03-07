Владимир Путин заявил об успешности мер по поддержке рождаемости

16:49, 08 марта 2017, ПАИ

«В последние годы нам удалось повернуть ситуацию с демографией в положительную сторону. Никто и не верил, что все наши программы по поддержке демографии так сработают», - заявил президент России Владимир Путин во время беседы с сотрудницами перинатального центра в Брянске, который он посетил 8 марта. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Президент отметил, что в демографии сохранился «позитивный тренд», несмотря на снижение показателей в 2016 году.

«В этом плане мы выгодно отличаемся от многих других, так называемых развитых стран, особенно в Европе, где негативные демографические тенденции сохраняются. А нам удалось переломить эту тенденцию», - сказал Владимир Путин.

Он напомнил, что в последнее время в регионах страны были открыты 25 перинатальных центров подобных брянскому. «Сразу стало очевидно, что эффект колоссальный - не просто большой, а колоссальный», - заявил глава государства, добавив, что с появлением высокотехнологичных перинатальных центров в регионах сразу же поднимается общий уровень здравоохранения, «потому что все остальное начинает подтягиваться к этому уровню».