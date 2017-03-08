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Общество

Руководители Пскова: Всё лучшее и доброе в нашей жизни связано с женщинами

От имени депутатов Псковской городской Думы, администрации муниципалитета и себя лично глава Пскова Иван Цецерский и глава администрации города поздравили псковичек с Международным женским днём.

«Это долгожданный праздник весны - праздник красоты и очарования. Всё лучшее и доброе в нашей жизни связано с женщинами. В этот день мы искренне восхищаемся душевной щедростью ваших сердец», - говорится в поздравлении, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

«Пусть вас всегда окружают только дорогие, близкие, любящие люди, - обратились градоначальники к псковичкам. - Пусть нежность и внимание станут вашими постоянными спутниками, а улыбки на ваших лицах освещают ваш жизненный путь».

Иван Цецерский и Игорь Калашников пожелали горожанкам счастья, любви, мира и благополучия.

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