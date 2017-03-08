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Запланированный на 11 марта этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью отменили из-за погоды

Из-за погодных условий запланированный на 11 марта четвёртый этап Чемпионата и Первенства Псковской области «Изборск-2017 весна» отменён.

«Соревнование отменяется в связи с запретом ГИМС МЧС России по Псковской области на выход на лед и неблагоприятным прогнозом погодных условий», - сообщили Псковскому агентству информации в региональной Федерации автоспорта.

Напомним, что первый и третий этапы Чемпионата и Первенства области по автомногоборью 2017 года состоялись на льду Псковского озера в центре загородного отдыха «Лукоморье» в Печорском районе.  В них приняли участие 50 и  70 спортсменов соответственно. 35 участников собрал второй этап серии, который состоялся в Новоржевском районе в имении «Алтун» на одноимённом озере.

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