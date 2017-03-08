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Общество

На Мальте разрушился памятник ЮНЕСКО

На Мальте разрушилось «Лазурное окно» - памятник ЮНЕСКО. Об этом сообщил премьер-министр страны Джозеф Мускат на своей странице в Твиттере, пишет газета «Известия».

Вершина известняковой 28-метровой арки  естественного происхождения, названная «Лазурное окно», рухнула утром 8 марта. При этом отмечается, что куски известняка отпадали от арки последние несколько лет.

«Составлявшиеся на протяжении многих лет отчеты показывали, что эта достопримечательность будет сильно повреждена естественной коррозией. Этот печальный день настал», — написал премьер Мальты.

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