Почти на 5% выросли продажи Skoda в России в феврале

18:03, 08 марта 2017, ПАИ

Российское представительство бренда Skoda сообщило, что в феврале продажи компании в России выросли на 4,6%, пишет «Экономика сегодня».

Самой продаваемой моделью оказался лифтбэк Skoda Rapid, которых реализовали за месяц около двух тысяч штук. На второй строчке расположился седана Skoda Octavia. Его было продано 1,7 тысяч штук.

В апреле на российский рынок выйдет новое поколение Octavia, а также стартуют продажи обновленного Rapid. Кроме того, ожидается, что летом на российским рынке появится Skoda Kodiaq - первый большой кроссовер компании.