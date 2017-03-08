3
18:19
9 марта в Псковской области ожидается до 7 градусов тепла
17:30
Руководители Пскова: Всё лучшее и доброе в нашей жизни связано с женщинами
16:04
Ремонту дорог Пскова будет посвящён ПАИ-live 9 марта
12:40
Дмитрий Медведев подписал Национальную стратегию в интересах женщин
10:45
Поменьше хлопот и огорчений, больше счастливых дней пожелал жительницам Псковской области Александр Котов
10:39
Губернатор Андрей Турчак поздравил псковичек с первым весенним праздником
09:23
Сегодня празднуется Международный женский день
Еще новости
Общество

Почти на 5% выросли продажи Skoda в России в феврале

Российское представительство бренда Skoda сообщило, что в феврале продажи компании в России выросли на 4,6%, пишет «Экономика сегодня».

Самой продаваемой моделью оказался лифтбэк Skoda Rapid, которых реализовали  за месяц около двух тысяч штук. На второй строчке расположился седана Skoda Octavia. Его было продано 1,7 тысяч штук.

В апреле на российский рынок выйдет новое поколение Octavia, а также стартуют продажи обновленного Rapid. Кроме того, ожидается, что летом на российским рынке появится Skoda Kodiaq - первый большой кроссовер компании.

Версия для печати
Комментарии: 3 Обсудить >>>

9 марта в Псковской области ожидается до 7 градусов тепла
08 марта 2017
9 марта в Псковской области ожидается до 7 градусов тепла
Руководители Пскова: Всё лучшее и доброе в нашей жизни связано с женщинами
08 марта 2017
Руководители Пскова: Всё лучшее и доброе в нашей жизни связано с женщинами 2
Ремонту дорог Пскова будет посвящён ПАИ-live 9 марта
08 марта 2017
Ремонту дорог Пскова будет посвящён ПАИ-live 9 марта 4
Дмитрий Медведев подписал Национальную стратегию в интересах женщин
08 марта 2017
Дмитрий Медведев подписал Национальную стратегию в интересах женщин
Поменьше хлопот и огорчений, больше счастливых дней пожелал жительницам Псковской области Александр Котов
08 марта 2017
Поменьше хлопот и огорчений, больше счастливых дней пожелал жительницам Псковской области Александр Котов
Губернатор Андрей Турчак поздравил псковичек с первым весенним праздником
08 марта 2017
Губернатор Андрей Турчак поздравил псковичек с первым весенним праздником 4
Сегодня празднуется Международный женский день
08 марта 2017
Сегодня празднуется Международный женский день
Жителям деревни Песчивка Опочецкого района рассказали о противопожарной безопасности
07 марта 2017
Жителям деревни Песчивка Опочецкого района рассказали о противопожарной безопасности

Идет загрузка...