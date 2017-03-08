Хорошей машиной назвал Владимир Путин «Ладу Калину»

18:18, 08 марта 2017, ПАИ

Президент России Владимир Путин назвал «Ладу Калину» хорошей машиной и сообщил, что доволен ею. Об этом пишет РИА Новости.

Разговор об автомобилях зашёл на встрече главы государства с работниками перинатального центра в Брянске 8 марта. Одна из сотрудниц рассказала президенту, что за последние два года Брянск сильно преобразился: в городе отремонтировали дороги, и она теперь быстро доезжает с работы до дома.

«А на какой машине вы ездите?» — уточнил Владимир Путин. Женщина ответила, что на «Ладе Калине» и заметила, что очень довольна автомобилем.

«И я очень доволен. Не зря старался», — сказал президент.

Напомним, что в августе 2010 года Владимир Путин провел тест-драйв «Лады Калины», преодолев более 2 тысяч километров за четыре дня по трассе от Хабаровска до Читы.