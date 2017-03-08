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Общество

Хорошей машиной назвал Владимир Путин «Ладу Калину»

Президент России Владимир Путин назвал «Ладу Калину» хорошей машиной и сообщил, что доволен ею. Об этом пишет РИА Новости.

Разговор об автомобилях зашёл на встрече главы государства с работниками перинатального центра в Брянске 8 марта. Одна из сотрудниц рассказала президенту, что за последние два года Брянск сильно преобразился: в городе отремонтировали дороги, и она теперь быстро доезжает с работы до дома.

«А на какой машине вы ездите?» — уточнил Владимир Путин.  Женщина ответила, что на «Ладе Калине» и заметила, что очень довольна автомобилем.

«И я очень доволен. Не зря старался», — сказал президент.

Напомним, что в августе 2010 года Владимир Путин провел тест-драйв «Лады Калины»,  преодолев более 2 тысяч километров за четыре дня по трассе  от Хабаровска до Читы.

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