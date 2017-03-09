В Управлении ФСИН по Псковской области открылась выставка, посвященная сотрудницам ведомства
В Управлении ФСИН России по Псковской области разместилась фотовыставка, посвященная сотрудницам ведомства, которая приурочена к Международному женскому дню. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.
Экспозиция стала одним из подарков, подготовленных коллегами для женщин, служащих в УФСИН России по Псковской области.
«Улыбающиеся и в меру серьезные, обворожительные, красивые - такие разные, но неизменно прекрасные образы женского очарования нашли отражение в более чем 20 фотографиях, размещенных в административном здании управления», - отмечают в пресс-службе.
Представленные работы рассказывают о служебных буднях, домашних радостях и заботах женщин в погонах.
«Остановившиеся мгновения, запечатленные на фото - слова благодарности тем, кто не взирая на трудности, успевает самоотверженно выполнять профессиональные обязанности, быть заботливыми и любящими женами и матерями», - добавили в ведомстве.