В Управлении ФСИН по Псковской области открылась выставка, посвященная сотрудницам ведомства

16:22, 09 марта 2017, ПАИ

В Управлении ФСИН России по Псковской области разместилась фотовыставка, посвященная сотрудницам ведомства, которая приурочена к Международному женскому дню. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Экспозиция стала одним из подарков, подготовленных коллегами для женщин, служащих в УФСИН России по Псковской области.

«Улыбающиеся и в меру серьезные, обворожительные, красивые - такие разные, но неизменно прекрасные образы женского очарования нашли отражение в более чем 20 фотографиях, размещенных в административном здании управления», - отмечают в пресс-службе.

Представленные работы рассказывают о служебных буднях, домашних радостях и заботах женщин в погонах.

«Остановившиеся мгновения, запечатленные на фото - слова благодарности тем, кто не взирая на трудности, успевает самоотверженно выполнять профессиональные обязанности, быть заботливыми и любящими женами и матерями», - добавили в ведомстве.