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Общество

Псковские полицейские выразили готовность изучить иностранные языки к Международной Ганзе

Полицейские готовятся обеспечить порядок в ходе проведения 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в  Пскове в 2019 году. Об этом сообщил начальник УМВД России по Пскову Сергей Сурин на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» 9 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В частности, была затронута тема изучения английского и немецкого языков к предстоящему мероприятию. «Надо будет выучить — выучим», - сказал Сергей Сурин. Однако заметил, что понять друг друга можно и во время невербального общения, главное — отношение.

Напомним, что Международная Ганза пройдёт с 27 по 30 июня. Всего планируется провести 28 мероприятий.

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