Определен состав жюри конкурса «Мистер Псков 2017»

17:17, 09 марта 2017, ПАИ

Определен состав жюри конкурса «Мистер Псков 2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Определять победителя будут «Миссис Псков 2012», обладательница титула «Миссис Север России» на конкурсе «Миссис Россия Интернешнл-2012» Оксана Кожевникова, модель, «Мисс Псков-2016», участница кастинга «Мисс Россия» Валерия Голубева, единственный в Пскове титулованный визажист-стилист, мастер Международного класса, 12-ти кратный победитель российских и международных соревнований, Чемпион Санкт-Петербурга, России и Европы по визажу Виктория Марчук.

Также в составе жюри будут работать «Мисс Псков-2015», титулованная топ-модель международных чемпионатов Европы в Париже, мира в Сеуле, Армерии в Ереване, топ-модель сборной команды России по визажу, топ- модель «Русский образ-2016» Валерия Иванова, «Миссис Псков-2013, «Миссис Шарм» конкурса «Миссис Россия Интернешнл-2013» Екатерина Гусева и «Миссис Псков-2016», обладательница титула «Business Woman» на конкурсе красоты и таланта «Миссис России Мира 2016», Mrs.Globe Baltics 2016, Mrs.Globe 2016 Top-30, Mrs.Globe 2016 Best Mother awords Юлия Григорьева.

Напомним, что конкурс покинул один участник, теперь за звание «Мистер Псков 2017» борются шесть человек. В настоящее время на сайте Псковского агентства информации продолжается интернет-голосование за участников конкурса.

Организаторами конкурса выступают Медиахолдинг Псковской области, продюсерский центр «Королев продакшн» при участии сети клубов «С-фитнес», Академии тенниса Пскова и Бойцовского клуба.

Спонсоры: магазин «Спортландия», туристическое агентство «CoralTravel» на Некрасова, 6, Аквапарк «Акваполис», ТК «Пик60», ЖК «Екропа», ТЦ «Максимус», фотостудия «Родина».

Информационная поддержка: Псковское агентство информации, радиостанции «7 небо» и «Радио Дача», газеты «Псковская правда» и «Комсомольская правда».

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