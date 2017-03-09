Алексей Захаров: Яму у гипермаркета «Империал» устранят до 1 мая

13:58, 09 марта 2017, ПАИ

Яму у гипермаркета «Империал» в Пскове, образовавшуются из-за прорыва водопроводной труды под асфальтом, устранят до 1 мая. Об этом сегодня, 9 марта, заявил в эфире проекта ПАИ-live начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Алексей Захаров.

Напомним, в декабре 2016 года в Пскове, в Восточном проезде у гипермаркета «Империал», в результате проседания грунта, который произошёл из-за утечки воды, образовался провал в асфальте.