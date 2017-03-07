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С начала года на пожарах в Псковской области погибли 17 человек

За два месяца 2017 года на территории Псковской области зарегистрированы 128 пожаров, на которых 17 погибли и 11 пострадали. Материальный ущерб составил 14 млн 519 тыс. рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В городах и райцентрах области зарегистрированы 49 пожаров, которыми причинен ущерб в размере 5 млн 165 тыс. рублей. 5 человек погибли, 39 удалось спасти.

В сельской местности за текущий период зарегистрированы 79 пожаров, материальный ущерб от которых составил 9 млн 354 тыс. рублей. Здесь погибли 12 человек, из них трое в нетрезвом виде, 14 человек были спасены.

Одновременное снижение количества пожаров и числа погибших при них людей отмечено в Плюсском, Порховском и Себежском районах. Обратная ситуация наблюдается в Дновском, Куньинском, Локнянском и Усвятском районах.
Основная доля пожаров и ущерба от них приходится на жилой сектор, где в 2017 году зарегистрированы 99 пожаров с ущербом 11 млн 340 тыс. рублей, погибли 16 человек, еще 1 человек погиб на пожаре на предприятии.

Основными причинами пожаров в жилом секторе стали: неосторожное обращение с огнем – 19 случаев; нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 31; нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 37; поджоги – 6; на транспорте – 1; газовое оборудование – 1; прочие – 4.

За 2017 год по Псковской области пожары уничтожили 47 строений, 2,79 тыс. кв. метров площадей, 9 единиц автотранспорта.

При этом огнеборцы спасли 53 человека, материальные ценности на 26 млн. 460 тыс. рублей, 156 строений и 9 машин.

Главной причиной гибели людей по-прежнему является неосторожное обращение с огнем – 8 человек. По вине лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, произошли 7 пожаров, материальный ущерб от которых составил 540 тыс. рублей.

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