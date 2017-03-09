Госархив даст свободный доступ к данным переписи населения Пскова за 1920 год

13:49, 09 марта 2017, ПАИ

Государственный архив Псковской области предоставит гражданам возможность бесплатного доступа к одному из самых заказываемых исследователями документу - списку проживавших в Пскове граждан за 1920 год. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации с пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды», об этом сегодня, 9 марта, сообщил директор учреждения Валерий Кузьмин.

«Это более чем 500-страничный документ по итогам переписи, прошедшей в Пскове после революции. Если ваши прадедушки-прабабушки проживали в Пскове, то скорее всего вы их там найдете. Там будет имя, фамилия и номер квартала, в котором они жили. Почему он так интересен? Дело в том, что до наших дней не сохранилось источников о жителях Пскова с 1861 года до 1920 года. То есть более чем 60 лет фактически выпали из истории», - рассказал Валерий Кузьмин. Он также отметил, что сейчас можно прийти в любой архив в Пскове или Луках и ознакомиться с оцифрованным документом в читальном зале .

По его словам, чтобы изучить весь документ, потребуется несколько дней. «Думаю, что псковичи и выходцы из Псковской губернии смогут эту работу проделать самостоятельно. Этот документ будет в свободном доступе в интернете на сайте госархива», - заявил он.

Директор госархива отметил, что сейчас решается вопрос о том, каким образом будет обеспечиваться доступ к оцифрованной базе документов в интернете - в свободном доступе, платно, либо в виде подписки на определенное время.