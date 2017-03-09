Начальник отдела информации псковского госархива: Очень часто люди хотят найти у себя дворянские корни

14:18, 09 марта 2017, ПАИ

Очень часто, обращаясь в Государственный архив Псковской области, люди хотят найти у себя дворянские корни. «Много запросов из разряда «А не граф ли я?» - рассказала начальник отдела информации, публикации и научного использования документов государственного архива Псковской области Екатерина Перепёлкина на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 9 марта.

Также, по словам Екатерины Перепёлкинов, поступают запросы предоставить информацию об истории школы, села, есть тематические обращения по кинематографу, по революции, по Николаю II, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Директор областного госархива Валерий Кузьмин добавил, что в настоящее время готовится выставка документов о роли Николая II в жизни Псковской губернии, в том числе, по отречению и по первым дням после этого события.

Он также сообщил, что география запросов в архив широка, но в основном, обращения выступают из России, встречаются также запросы из США, Канады, Швеции, Австрии, стран СНГ, из Прибалтики, было письмо даже из Новой Зеландии. «Таким образом потомки выходцев из Псковской губернии собирают информацию о своей родословной», - пояснил Валерий Кузьмин и добавил, что архив работает и с бумажными, и с электронными запросами.

Кроме того, он отметил, что налажена работа с Пенсионным фондом. «С ними мы обмениваемся информацией в 95% случаев в электронном виде», - заключил Валерий Кузьмин.