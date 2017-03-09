Конференция по историческим паркам и садам проходит в Пушкинском заповеднике

14:05, 09 марта 2017, ПАИ

Сегодня, 9 марта, в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» началась научная конференция «Исторические парки, ландшафтные территории. Вопросы выявления, изучения и сохранения наследия». Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщила пресс-атташе музея Лидия Токарева. Она также отметила, что эта конференция — традиционная и чрезвычайно значимая для музея, для которого сохранение пушкинского ландшафта и парков в мемориальных усадьбах — одно из приоритетных направлений деятельности.

Планируется, что в ходе чтений, их участники прослушают 18 докладов и сообщений, как по самым общим, основополагающим проблемам выявления, реставрации и сохранения природных культурных объектов, так и по отдельным вопросам этой работы. О своём намерении участвовать в конференции в качестве выступающих заявили специалисты Института географии РАН, Союза реставраторов Российской Федерации, Национальной ассоциации «Возрождение исторических садов и парков» (Санкт-Петербург), члены Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС), Президиума Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК), представители других организаций и учреждений, профессионально занимающихся историческими садами и парками России. Среди заявленных докладчиков — Юрий Веденин, доктор географических наук, профессор, старший научный сотрудник Института географии РАН, председатель «Общества изучения русской усадьбы»; Лев Траскунов, федеральный эксперт по объектам культурного наследия; Мария Нащокина, доктор искусствоведения, член-корреспондент РААСН; другие известные специалисты.

Псковскую проблематику на конференции представят сотрудники музея-заповедника «Михайловское», Псковского музея-заповедника, Представительства «Российской ассоциации реставраторов» по Псковской области, а также Марина Кулешова — кандидат географических наук, много лет проработавшая заведующей сектором правовых проблем управления культурными ландшафтами Института культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва (Москва).

Работа конференции, в программу которой вошли пленарные заседания, круглый стол, посещение садов и парков в мемориальных усадьбах «Михайловское», Тригорское» и «Петровское», рассчитана на четыре дня.