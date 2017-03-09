«28 спален» — фильм о неожиданной любви, выросшей из мимолетного романа

14:12, 09 марта 2017, ПАИ

Случайная любовная связь не всегда становится поводом для порицания — но принято считать, что крепких чувств из нее возникнуть не может. Однако как быть, если именно под видом мимолетной встречи в жизнь постучалась настоящая любовь — причем в самый неподходящий момент? Об этом рассказывает мелодрама «28 спален» — американский фильм, впервые увидевший экраны в 2012 году и с тех пор получивший немало положительных отзывов.

Посмотреть «28 спален» можно по адресу https://www.ivi.ru/watch/98607/description, а мне хотелось бы немного рассказать о сюжете и ключевых особенностях фильма. В центре этой кинокартины — мужчина и женщина, знакомство которых началось со страстной ночи вдвоем и должно было оборваться, оставив о себе только приятные воспоминания. Ведь оба героя несвободны, жизнь обоих распланирована на долгое время вперед, и в ней нет места неожиданному безумию.

Однако судьба складывается так, что герои встречаются еще раз — и постепенно привыкают видеться регулярно, снимая комнаты в разных отелях. Со временем приходит понимание, что интимная близость все больше напоминает теплое душевное родство. Героям просто хорошо вместе — они могут разговаривать практически на все темы и беззаботно развлекаться, как будто приходятся друг другу не случайными любовниками, а настоящей парой влюбленных. Первым изменить свою жизнь решается мужчина — он готов расстаться с подругой и предлагает женщине уйти от нелюбимого мужа. Однако нежданная беременность может окончательно похоронить надежды на обретение счастливой любви.

Фильм «28 спален» показался мне необычным в первую очередь тем, что его герои, талантливо сыгранные Марин Айрлэнд и Крисом Мессина — безымянны. Режиссер фильма сознательно идет на такой ход. Мы наблюдаем за историей обыкновенных людей — за историей, которая могла бы случиться со многими, и вероятно, пошла бы по похожему сценарию.

Случайные связи — тема, в которой довольно трудно сохранить нейтральную моральную позицию. Однако режиссеру фильма «28 спален» это удается. Мне понравилось, что кинолента не дает этической оценки самому факту измены — а ведь именно измену своим прежним любимым совершают оба героя. «28 спален» не пропагандирует и не порицает — а просто дает возможность заглянуть в жизнь обычных людей и увидеть последствия этой нежданной любви. Финал также остается открытым — каждый из зрителей может самостоятельно додумать, хватило ли героям решимости все-таки сойти с проторенной дороги и остаться вместе.