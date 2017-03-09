1 и 2 апреля в Пскове состоится главная еvent-выставка Пскова - «Свадьба EXPO»

14:37, 09 марта 2017, ПАИ

1 и 2 апреля в Пскове состоится главная еvent-выставка Пскова - «Свадьба EXPO`2017». Третий год подряд её проводят Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке всех СМИ Медиахолдинга Псковской области.

По традиции, в выставке примут участие все те, кто, так или иначе, занимается организацией свадебных и не только торжеств. Здесь можно будет познакомиться со специалистами по оформлению праздничных пространств, составлению букетов, подготовке и обслуживанию банкетов, продегустировать праздничные блюда, увидеть работу творческих коллективов, оценить ведущих торжеств. На выставке, как и в предыдущие годы, будут работать фотографы, визажисты и парикмахеры, здесь представят модные свадебные и вечерние платья, мужские костюмы и многое другое.

Гостей выставки также ждут розыгрыши призов и подарков. А кроме того, на «Свадьбе EXPO» можно будет принять участие в шуточной регистрации брака на один день.

Все желающие представить свои товары и услуги на самой масштабной еvent-выставке Пскова могут обращаться по телефону (8112) 702-042.

Напомним, первая выставка «Свадьба EXPO» прошла 18-19 апреля 2015 года в Ледовом дворце Пскова, вторая - состоялась 26 и 27 марта 2016 года в экспо-центре на стадионе «Машиностроитель». О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие годы читайте здесь>>>