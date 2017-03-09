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Общество

Более 4,5 млрд рублей израсходовали в Псковской области на соцсферу в 2016 году

4,6 млрд рублей израсходовали в Псковской области на соцсферу в 2016 году, сообщил начальник Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области Армен Мнацаканян. Об этом с заседания коллегии ведомства 9 марта передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Армен Мнацаканян, в частности, рассказал, что в прошлом году в регионе был выдан 4401 материнский сертификат, реализовано 1214 сертификатов на сумму 12116400 тысяч рублей. Он отметил, что в области проживают 2690 многодетных семей, которые имеют право на получение земельного участка. Это право оформила 2491 семья, в том числе 480 семей сделали это в прошлом году. 

Соцобслуживание населения осуществлялось в 64 учреждениях области. В 2016 году эти учреждения выполнили госзадание на 98,8%.
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