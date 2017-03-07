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Житель Порхова предстанет перед судом за разбой и убийство поленом

Завершено расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого за совершение умышленных преступлений 31-летнего жителя Порхова. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 4 статьи 162 УК РФ (разбой) и части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей). Об этом Псковскому агетству информации сообщили в Следственном управлении СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, в первой декаде декабря 2016 года обвиняемый, будучи застигнутым пожилой хозяйкой на месте совершения кражи в ее жилище, нанес последней множество ударов кулаками и поленом по голове. В результате черепно-мозговой травмы потерпевшая скончалась. Заперев тело женщины в доме, обвиняемый скрылся с места преступления с похищенным имуществом. Труп 13 февраля обнаружил родственник умершей.

В течение суток следователи совместно с полицейскими установили местонахождение предполагаемого преступника в областном центре и задержали его.

В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. 

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