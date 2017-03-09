Три жилых комплекса «Социального городка» возвели в Псковском районе

14:37, 09 марта 2017, ПАИ

В деревне Борисовичи Псковского района построены три жилых комплекса «Социального городка». Об этом сообщил начальник областного управления соцзащиты населения Армен Мнацаканян на заседании коллегии 9 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Всего, как рассказал А. Мнацаканян, планируется возвести 7 корпусов. В настоящее время подрядчик занимается строительством центрального административного здания, наружных инженерных сетей. Срок сдачи «Социального городка» в эксплуатацию — 2018 год.

Напомним, что «Социальный городок» — это альтернативная модель учреждений социального обслуживания на основе современных европейских норм и стандартов, адаптированных к российскому законодательству в области социально-медицинской реабилитации и ухода за пожилыми гражданами и инвалидами. Также здесь будет располагаться городская служба сиделок и социального такси. На территории всего комплекса, будут соблюдены принципы безбарьерной среды

Объект возводится совместными усилиями администрации Псковской области и Пенсионного фонда РФ.