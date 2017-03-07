В Пскове подросток обвиняется в четырех угонах автомобилей и двух кражах

15:11, 09 марта 2017, ПАИ

В Пскове расследуется уголовное дело в отношении 14-летнего подростка. Ему инкриминируется совершение четырех угонов (статья 166 УК РФ) и двух краж (статья 158 УК РФ). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Псковской области.

По версии следствия, с ноября 2016 года по март 2017 года на территории города Пскова и Псковского района подросток угнал четыре автомобиля отечественного производства, а также совершил кражу мобильного телефона из раздевалки спортивного клуба и материалы из помещения строящегося дома.

В настоящее время несовершеннолетнему предъявлено обвинение в совершении указанных преступлений, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в следственном изоляторе города Пскова. Подросток проверяется на причастность к совершению других аналогичных преступлений.