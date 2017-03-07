0
10:40
Александр Гизбрехт будет уволен с должности директора «Псковпассажиравтотранса» за нарушение антикоррупционного законодательства
08:44
На базе отдыха в Новосокольническом районе сгорела баня
21:54
Намеренную баллотироваться в гордуму «Миссис Псков – 2016» обвиняют в связях со строительной компанией, обманувшей псковичей
18:07
Памятник княгине Ольге накренился, администрация Пскова обещает «принять меры»
10:32
В Опочке из-за повторного прорыва трубы без холодной воды остались 5 жилых домов
16:32
Задержаны мошенники, сорвавшие новогоднее представление в Ледовом дворце
08:55
На трассе в Плюсском районе загорелась «Газель»
Еще новости
Происшествия

В Пскове подросток обвиняется в четырех угонах автомобилей и двух кражах

В Пскове расследуется уголовное дело в отношении 14-летнего подростка. Ему инкриминируется совершение четырех угонов (статья 166 УК РФ) и двух краж (статья 158 УК РФ). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Псковской области.

По версии следствия, с ноября 2016 года по март 2017 года на территории города Пскова и Псковского района подросток угнал четыре автомобиля отечественного производства, а также совершил кражу мобильного телефона из раздевалки спортивного клуба и материалы из помещения строящегося дома.

В настоящее время несовершеннолетнему предъявлено обвинение в совершении указанных преступлений, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в следственном изоляторе города Пскова. Подросток проверяется на причастность к совершению других аналогичных преступлений.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Александр Гизбрехт будет уволен с должности директора «Псковпассажиравтотранса» за нарушение антикоррупционного законодательства
07 марта 2017
Александр Гизбрехт будет уволен с должности директора «Псковпассажиравтотранса» за нарушение антикоррупционного законодательства 15
На базе отдыха в Новосокольническом районе сгорела баня
07 марта 2017
На базе отдыха в Новосокольническом районе сгорела баня
Намеренную баллотироваться в гордуму «Миссис Псков – 2016» обвиняют в связях со строительной компанией, обманувшей псковичей
06 марта 2017
Намеренную баллотироваться в гордуму «Миссис Псков – 2016» обвиняют в связях со строительной компанией, обманувшей псковичей 18
Памятник княгине Ольге накренился, администрация Пскова обещает «принять меры»
06 марта 2017
Памятник княгине Ольге накренился, администрация Пскова обещает «принять меры» 26
В Опочке из-за повторного прорыва трубы без холодной воды остались 5 жилых домов
04 марта 2017
В Опочке из-за повторного прорыва трубы без холодной воды остались 5 жилых домов
Задержаны мошенники, сорвавшие новогоднее представление в Ледовом дворце
02 марта 2017
Задержаны мошенники, сорвавшие новогоднее представление в Ледовом дворце 3
На трассе в Плюсском районе загорелась «Газель»
01 марта 2017
На трассе в Плюсском районе загорелась «Газель»
Пскович и его подельница предстанут перед судом за серию краж и мошенничеств
27 февраля 2017
Пскович и его подельница предстанут перед судом за серию краж и мошенничеств

Идет загрузка...