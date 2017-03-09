В Псковской области введут специальную меру соцподдержки при рождении первенца

15:10, 09 марта 2017, ПАИ

Губернатор Псковской области Андрей Турчак пообещал дать поручение по поводу введения меры социальной поддержки при рождении первого ребенка. Об этом он сообщил 9 марта на заседании коллегии регионального управления социальной защиты населения.

По его словам, рассматривается как финансовая поддержка семей, где появился первенец, так и выделение им земельных участков. «Мы должны закрыть демографическую яму, которая образовалась в 90-х», - отметил Андрей Турчак.

Он также подчеркнул, что работа управления соцзащиты связана с блоком здравоохранения. «Мы сейчас начинаем пожинать негативное наследство 90-х годов, мы должны бороться со смертностью, за каждую жизнь нужно бороться», - сказал губернатор.

Отметим, ранее руководитель областной соцзащиты Армен Мнацаканян заявлял, что областные власти рассматривают возможность введения специальной выплаты за рождение ребенка.