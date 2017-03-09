В Псковской области введут специальную меру соцподдержки при рождении первенца
Губернатор Псковской области Андрей Турчак пообещал дать поручение по поводу введения меры социальной поддержки при рождении первого ребенка. Об этом он сообщил 9 марта на заседании коллегии регионального управления социальной защиты населения.
По его словам, рассматривается как финансовая поддержка семей, где появился первенец, так и выделение им земельных участков. «Мы должны закрыть демографическую яму, которая образовалась в 90-х», - отметил Андрей Турчак.
Он также подчеркнул, что работа управления соцзащиты связана с блоком здравоохранения. «Мы сейчас начинаем пожинать негативное наследство 90-х годов, мы должны бороться со смертностью, за каждую жизнь нужно бороться», - сказал губернатор.
Отметим, ранее руководитель областной соцзащиты Армен Мнацаканян заявлял, что областные власти рассматривают возможность введения специальной выплаты за рождение ребенка.